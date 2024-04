Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Afghanen reisen in Ostritz unerlaubt ein

Zittau (ots)

Durch zwei Bürgerhinweise wurde der Bundespolizei Ebersbach am 31. März 2024 gegen 06:45 Uhr bekannt, dass sich in der Ortslage Ostritz mehrere ausländisch aussehende Männer befinden. Eine Streife begab sich umgehend nach Ostritz und kontrollierte an einer Bushaltestelle die besagten Männer. Es handelte sich um sechs Afghanen im Alter von 16 - 37 Jahren, von welchen sich nur zwei ausweisen konnten. Alle wurden in Gewahrsam genommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wurden fünf Männer an die EAE Dresden weitergeleitet und einer nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell