LPI-J: Reh entfernt sich unerlaubt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Ob es ein Streich war oder der Reiz der Flammen, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, informierte eine Zeugin, dass in der Moskauer Straße eine Mülltonne brennt. Mit Eintreffen der Beamten standen sogar drei Mülltonnen für Plasteabfälle in Brand. Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen der ebenso vor Ort befindlichen Feuerwehr, beschädigten die Flammen ein in der Nähe parkenden Pkw ...

