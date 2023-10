LPI-J: Mülltonnenbrand am Abend

Jena (ots) - Eine Ladendiebin wurde am Donnerstagnachmittag durch ihre Krankenkassenkarte entlarvt. Zuvor war die 32-jährige Frau in einem Geschäft in der Karl-Marx-Allee zugegen. Hier eignete diese sich einen Toaster im Wert von 25,- Euro an. Auf ihre Tat angesprochen flüchtete sie vom Ort, ließ das Stehlgut zurück und verlor eben benannte Karte. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Rückfragen ...

