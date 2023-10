LPI-J: Ladendiebin mittels Krankenkassenkarte überführt

Apolda (ots) - In der Nacht zum Donnerstag fand ein weiterer Einbruchsversuch bei einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Straße in Apolda statt. Erneut versuchte hier ein Unbekannter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt glücklicherweise stand, so dass niemand in das Gebäude gelangte. Sowohl die Hauseingangstür als auch das Türblatt wurden durch den Einbrecher beschädigt. Die Polizei ermittelt. Zeugen ...

