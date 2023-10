Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stolpersteine beschmiert

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren Schmierfinke im Stadtgebiet von Weimar unterwegs. Wie durch mehrere Zeugen mitgeteilt wurde, beschmierten diese mehrere Stolpersteine in der Innenstadt. Hierzu verwendeten der oder die Täter augenscheinlich Gips bzw. eine ähnliche Substanz. Betroffen sind insgesamt neun Gedenksteine in der Schillerstraße, Paul-Schneider-Straße, Hummelstraße und Steubenstraße. Hinweise auf die unbekannten Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit politischer Tatmotivation wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Überdies werden die entsprechenden Kontrollen im Kontext stehender Objekte und der Stolpersteine engmaschiger durchgeführt, um derartigen Taten präventiv vorzubeugen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Weimar unter 03643 8820 bzw. per E-Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de oder KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell