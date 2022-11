Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand in Einfamilienhaus

Neuenkirchen (ots)

In einem Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Offlum ist es am Mittwochnachmittag (23.11.22) zu einem Brand gekommen. In der ersten Etage brannte es in einem Abstellraum. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr Neuenkirchen bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Geschädigten waren am Nachmittag gegen 16.45 Uhr zu ihrem Haus zurückgekehrt, als ein Nachbar sie auf Rauch aufmerksam machte, der aus dem ersten Obergeschoss drang. Daraufhin stellten sie fest, dass auch das Treppenhaus bereits verqualmt war und riefen die Feuerwehr. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von schätzungsweise rund 50.000 Euro. Das Obergeschoss des Hauses ist vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

