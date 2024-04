Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Steuerhinterzieherin und Dieb verhaftet

Löbau / Zittau (ots)

Bundespolizisten sind am Osterwochenende zwei, mit Haftbefehlen gesuchte, Personen ins Netz gegangen. Im ersten Fall reiste am 30. März 2024 gegen 09:45 Uhr ein 22-jähriger Tscheche an der Kontrollstelle S 148 in Neugersdorf nach Deutschland ein. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung kam heraus, dass er 2022 wegen besonders schweren Diebstahls vom Amtsgericht Zittau zu einer Strafe von 90 Tagessätzen à 5,00 EUR verurteilt wurde. Da er diese Strafe bisher nicht zahlte, suchte ihn die Staatsanwaltschaft Görlitz. Auch am 30. März 2024 war er nicht in der Lage die Gesamtstrafe in Höhe von 602,94 EUR inklusive Kosten zu zahlen und wurde deshalb für 90 Tage in die JVA Görlitz eingeliefert.

Am 1. April 2024 erschien an der Kontrollstelle auf der B 178 in Zittau eine 42-jährige Bulgarin zur Einreise. Wie die Polizisten feststellten, wurde die Frau 2018 vom Amtsgericht Diepholz wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 20 Tagessätzen à 20,00 EUR verurteilt. Da auch sie bisher nicht zahlte, suchte die Staatsanwaltschaft Verden nach ihr. Da die Frau in der Lage war die Gesamtstrafe in Höhe von 1130,61 EUR vor Ort zu zahlen, konnte sie weiterreisen.

