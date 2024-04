BPOLI EBB: Dieb muss für 134 Tage ins Gefängnis

Löbau / Zittau (ots) - Bundespolizisten sind am Osterwochenende zwei, mit Haftbefehlen gesuchte, Personen ins Netz gegangen. Im ersten Fall reiste am 30. März 2024 gegen 09:45 Uhr ein 22-jähriger Tscheche an der Kontrollstelle S 148 in Neugersdorf nach Deutschland ein. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung kam heraus, dass er 2022 wegen besonders schweren Diebstahls vom Amtsgericht Zittau zu einer Strafe von 90 ...

