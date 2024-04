Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten an polnischer Grenze aufgegriffen

Ostritz, Hirschfelde, Schönau-Berzdorf (ots)

13.-14.04.2024 / Ostritz + Hirschfelde + Schönau-Berzdorf

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende an der polnischen Grenze in Ostritz und Hirschfelde sowie in Schönau-Berzdorf 12 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Drei weitere mutmaßliche Migranten blieben in Ostritz unentdeckt.

Insgesamt sieben Mal musste die Bundespolizei im Zeitraum 13. bis 14. April aufgrund Bürgerhinweisen ausrücken. Die 16 bis 47 Jahre alten Männer stammen aus Syrien, aus dem Iran und aus Ägypten. Grenzübertrittspapiere konnten sie nicht vorweisen und wurden von unbekannten Schleusern zur deutsch-polnischen Grenze gebracht. Hier überschritten sie in Ostritz und über die Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde die Grenzlinie.

Die Migranten müssen sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Sie wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen und das Jugendamt übergeben.

