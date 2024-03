POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-jähriger Frau aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Am Nachmittag des 26. März 2024 kam es zu einem Verkehrsunfall im Verteilerkreis Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken. Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem blauen Pkw den Verteilerkreis in Richtung St. Johann. In Höhe der Anschlussstelle der BAB 620 Fahrtrichtung Saarlouis kam es zur Kollision mit der schwarzen Gelände-Limousine ...

mehr