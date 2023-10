POL-HB: Nr.: 0632 --Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Gröpelingen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Schorf Zeit: 27.10.2023, 12:00 Uhr Am Freitagmittag sind zwei Unbekannte in die Wohnung einer 75-Jährigen in Horn-Lehe eingebrochen und raubten sie aus. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12 Uhr hebelten die beiden Unbekannten die Haustür in der Straße Schorf auf und gelangten so in die Wohnung. Die Seniorin lag in ihrem Bett und wurde von den beiden überrascht. ...

