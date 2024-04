Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW im Bereich der Natostraße aufgebrochen

Speyer (ots)

Am Montag gegen 8:40 Uhr parkte eine Frau ihren PKW auf einem Waldparkplatz im Bereich der NATO-Straße in Speyer und ging mit ihrem Hund in den Wald. Als sie gegen 9:50 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe aufgehebelt und den Rucksack der Geschädigten aus dem PKW entwendet hatten. In diesem hatten sich der Geldbeutel samt persönlicher Dokumente, ein Iphone XS Max, sowie ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Speyer nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

