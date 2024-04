Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal (ots)

Am Abend des 21.04.2024, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen aufgebrachten Jugendlichen, welcher Gegenstände im Bereich der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim auf die Fahrbahn warf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten einen 17-jährigen bobenheimer Tatverdächtigen kontrollieren, welchem nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr droht. Glücklicherweise kam es durch die Hindernisse auf der Fahrbahn zu keinem Verkehrsunfall, diese wurden umgehend beseitigt.

