POL-PDLU: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag ereignete ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der L528. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Am Schwarzweiher auf die L528 und missachte die Vorfahrt des 28-jährigen Unfallgegners. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 39-Jährige und seine beiden Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Einer der Beteiligten ...

mehr