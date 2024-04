Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag ereignete ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der L528. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Am Schwarzweiher auf die L528 und missachte die Vorfahrt des 28-jährigen Unfallgegners. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 39-Jährige und seine beiden Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Einer der Beteiligten wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffen befand sich die freiwillige Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Die L528 musste zeitweise zur Bergung der Autos für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

