Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Neuhofen (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024, ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Rehhütter Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen SUV und meldete den Unfall nachträglich bei der Polizei, weshalb die Daten des Unfallgegners nicht erhoben werden konnten. Sollte ihr Auto auf die Beschreibung zutreffen, gegen 14:00 Uhr in der Rehhütter Straße geparkt gewesen sein und einen frischen Unfallschaden aufweisen melden Sie sich bitte telefonisch unter der 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt.

