Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fußgänger von Transporter erfasst und schwer verletzt

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Freitagvormittag (19.04.2024) kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich der Wormser Straße 108 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Peugeot Transporter. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fußgänger, ein 59-jähriger Frankenthaler, in die Luft geschleudert und war kurze Zeit nicht ansprechbar. Vor Ort wurde er durch einen Notarzt behandelt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Kenntnisstand glücklicherweise jedoch nicht. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde der Peugeot nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

