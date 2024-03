Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - U-Haftbefehl nach Freiheitsberaubung und Verdacht des erpresserischen Menschenraubes

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Dienstag (19.03.2024) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Tatverdächtiger wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Menschenraubes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Jugendliche wurde in eine Jugendanstalt verbracht. Gegen einen zweiten Tatverdächtigen erging heute Haftbefehl und dieser wird nun ebenfalls in eine Jugendanstalt verbracht.

Hintergrund war eine Strafanzeige eines 17-jährigen Elmshorners von Montag.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Jugendliche am Montag (18.03.2024) von einer männlichen Person aus seinem privaten Umfeld unter einem Vorwand um 04:00 Uhr in die Wohnung eines ebenfalls geschädigten 23-Jährigen im Elmshorner Stadtgebiet gelockt.

Über mehrere Stunden waren die Geschädigten in dieser Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwei Beschuldigten ausgesetzt, die an dem 17- und dem 23-Jährigen körperliche Gewalt ausübten, sie in der Wohnung festhielten und dem Jugendlichen Geld abnahmen.

Schließlich befreite der 17-Jährige sich nach Stunden selbst und verständigte die Polizei, die die zwei tatverdächtigen Elmshorner im Alter von 17 Jahren wenig später festnahm.

Die beiden Elmshorner werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Nötigung verantworten müssen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen und die laufenden Ermittlungen wird die Polizei zum konkreten Tatgeschehen keine weiteren Informationen geben.

