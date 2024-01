Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Birkenfeld/ Hoppstädten-Weiersbach (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 09.01.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 08:00 Uhr wurde das Dach eines geparkten Pkw, ein Toyota Yaris, mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt. Die Beschädigungen verlaufen im linken Dachbereich oberhalb der Fahrerseite bis in den hinteren Bereich hinein. Das Fahrzeug befand sich geparkt an der Wohnanschrift in Hoppstädten-Weiersbach Zum Sportplatz, sowie am Dienstag, 09.01.2024 im Zeitraum zwischen 16:00 -18:00 Uhr im Amselweg in Birkenfeld sowie auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes. Täterhinweise liegen bisher keine vor.

