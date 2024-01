Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Räuberischer Diebstahl im Modehaus Sinn/ Täterin beißt Verkäuferin in den Finger

Trier, Fahrstraße (ots)

Am Mittwoch,10.01.24, gegen ca. 16:00 Uhr, entwendete eine weibliche Person mehrere hochwertige Gegenstände aus dem Modehaus Sinn. Nachdem die Täterin durch das Personal angesprochen wurde, ergriff diese die Flucht. Bei dem Versuch, die Täterin festzuhalten, biss sie einer Angestellten in den Finger. Ein zur Hilfe eilender Kunde konnte die Täterin ebenfalls nicht festhalten. Anschließend flüchtete die Täterin über den Viehmarkt in Richtung Stresemannstraße. Die Täterin wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

180- 185 cm

ca. 30- 40 Jahre dunkelblonde Haare Bekleidet: wollweiß gekleidet mit weißer Wollmütze glitzernde Wimpern Augen farbig geschminkt im Bereich der Augen/ Nase Strasssteine Reisetasche schick gekleidet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier (0651 9779 5210) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell