Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Berge (ots)

Leicht verletzt wurde ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 16. April 2023, auf der Straße Hellweg in Hamm Berge. Gegen 03.50 Uhr war der Mercedes-Fahrer in Richtung Süden unterwegs. In der Rechtskurve vor der Einmündung zur Straße Auf der Becke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum am Straßenrand und kam schließlich mit dem Fahrzeug auf dem Dach liegend im angrenzenden Feld zum Stehen. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ein 36-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 70.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Hellweg gesperrt.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell