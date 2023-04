Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm Herringen (ots)

Am Freitag, 14. April, forderte ein Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße drei verletzte Personen. Gegen 21.45 Uhr wendete ein 24-jähriger Opel-Fahrer auf dem Teilstück zwischen der Schachtstraße und dem Zechenweg sein Fahrzeug. Er wollte die Dortmunder Straße in Richtung Westen befahren. Bei dem Wendemanöver übersah er einen 23-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Dortmunder Straße in Richtung Osten befuhr. Der Fahrer des BMW wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stieß er mit einem Mercedes zusammen, welcher am nördlichen Fahrbahnrand geparkt stand. Der BMW-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sowohl der BMW, als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Opels blieb, ebenso wie sein Mitfahrer, unverletzt. Sachschaden am Opel entstand nicht.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell