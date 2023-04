POL-HAM: Eine Verkehrsschule auf Rädern - "Roter-Ritter-Mobil" an Polizei Hamm übergeben

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 40-Jähriger ist Freitagnacht, 14. April, in eine Tankstelle an der Kamener Straße eingebrochen - zivile Einsatzkräfte konnten den Hammer kurz darauf stellen. Gegen 0.20 Uhr wollte der 40 Jahre alte Mann an der Tankstelle Alkohol kaufen und wurde von einer 36 Jahre alten Angestellten darauf hingewiesen, dass das lediglich über den Nachtschalter erfolgen kann. Der 40-Jährige ging darauf ...

