Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ückesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitagmittag (15.09.2023) gegen 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Schmalzacker in Ückesdorf eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit auf das Grundstück und hebelten ein Küchenfenster auf. Eine Bewohnerin wurde dann auf einen Mann im Wohnzimmer aufmerksam, der sofort auf dem Einstiegsweg aus dem Haus flüchtete und sich dabei in einer unbekannten Fremdsprache mit einer weiteren Person unterhielt. Beide liefen in Richtung Hubertusstraße davon. Der Mann im Wohnzimmer wird als etwa 25 Jahre alt, mit Vollbart, blauer Kappe, blauem T-Shirt und Jeans beschrieben. Sein Mittäter war glatt rasiert mit kräftiger Statur. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der beiden Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell