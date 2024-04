Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Verletztem

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, den 17.04.2024 gegen 21.00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Speyerer mit seinem E-Scooter die Ludwigstraße vom Königsplatz kommend in Richtung der Hilgardstraße. An der Kreuzung Zeppelinstraße / Karmeliterstraße fuhr der Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich ein. Zu dieser Zeit befuhr ein dunkler PKW (Limousine) die Karmeliterstraße und überquerte die genannte Kreuzung geradeaus in Richtung der Zeppelinstraße ohne zuvor das Stoppschild zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des E-Scooters ausweichen. Hierbei stürzte und verletzte er sich.

Ersthelfer, mögliche Zeugen des Unfalls oder der Fahrer / die Fahrerin des PKW werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

