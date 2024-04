Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Brand eines PKW auf der B9

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Harthausen (ots)

Am Donnerstag, gegen halb Vier, geriet der PKW eines 24-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache auf der B9 in Brand. Der 24-jährige Fahrzeugführer war auf der Richtungsfahrbahn Süden, zwischen Speyer und Schwegenheim unterwegs, als er vom PKW ausgehenden Rauch bemerkte. Das Fahrzeug konnte durch den jungen Mann auf dem Standstreifen, kurz nach Brücke der K26 abgestellt und verlassen werden. Der PKW geriet vollständig in Brand und brannte bis auf den Fahrzeugrahmen ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste zeitweise auch die Richtungsfahrbahn Norden für den Verkehr gesperrt werden. Der Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer wurde nicht verletzt. Bei dem Brand wurde der Bodenbelag unter dem brennenden PKW und ein nahegelegener Leitpfosten beschädigt. Nachdem das Fahrzeug vollständig abgelöscht war, wurde es abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell