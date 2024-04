Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Unfälle im Kreuzungsbereich "rauschendes Wasser" unter Beteiligung von Fahrradfahrern

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen halb Elf, fuhr ein 79-jähriger PKW-Fahrer von der Friedrich-Ebert-Straße in die Bahnhofstraße. Den dortigen Zebrastreifen überquerte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ohne anzuhalten oder abzusteigen, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam und der Pedelec-Fahrer stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 65-Jährige leicht an den Händen und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Gegen 11:20 Uhr fuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer von der Friedrich-Ebert-Straße kommend, über den Kreuzungsbereich am "rauschenden Wasser" auf die Wormser Landstraße. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in nördliche Richtung. Beim Überqueren der Wormser Landstraße missachtete der 26-Jährige die Rot zeigende Ampel. Die Beteiligten wichen sich gegenseitig aus, sodass es zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW kam, der Fahrradfahrer verlor daraufhin jedoch die Kontrolle und stürzte. Beim Sturz verletzte er sich leicht am rechten Bein und Knie. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der heranwachsende PKW-Fahrer fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen den Radfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen den PKW-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell