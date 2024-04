POL-PDLU: Birkenheide - Bei Wildunfall Alkoholisierung festgestellt

Speyer (ots) - Am Mittwochabend, den 17.04.2024 gegen 21.00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Speyerer mit seinem E-Scooter die Ludwigstraße vom Königsplatz kommend in Richtung der Hilgardstraße. An der Kreuzung Zeppelinstraße / Karmeliterstraße fuhr der Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich ein. Zu dieser Zeit befuhr ein dunkler PKW (Limousine) die Karmeliterstraße und überquerte die genannte Kreuzung ...

