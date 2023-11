Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Miehlen (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, in der Zeit zwischen ca. 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in der Industriestraße im Industriegebiet Miehlen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Fahrzeug rückwärts gegen einen am Straßenrand geparkten weißen LKW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am LKW entstand ein hoher Sachschaden. Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen Transporter der Marke Ford gehandelt haben könnte. Dieses Fahrzeug dürfte im Heckbereich entsprechend stark beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell