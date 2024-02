Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nahm Fahrgast im Regionalexpress 19 fest

Kleve - Emmerich (ots)

Bereits am Sonntagabend den 25. Februar 2024 um 22:30 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress von Wesel nach Emmerich. Auf Höhe des Bahnhofs Praest wurden auch die Personalien eines 25-jährigen Polen mit den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Strafbefehl vom AG Emmerich wegen Diebstahl geringwertiger Sachen in drei Fällen vorliegt. Er ist im Jahr 2020 zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Des Weiteren suchte ihn die Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Emmerich aufgrund unerlaubtem Fernbleiben von der Hauptverhandlung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss. Der Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Die Person ist am 26. Februar 2024 um 11:00 Uhr der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Emmerich übergeben worden.

