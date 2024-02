Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Innerhalb von 25 Minuten - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Gelsenkirchen - Essen - Mönchengladbach - Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Abend (26. Februar) in den Hauptbahnhöfen Gelsenkirchen und Essen zwei Männer. Staatsanwaltschaften ließen bereits nach diesen per Haftbefehl fahnden.

Gegen 18 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Währenddessen kontrollierten sie einen 27-Jährigen. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen nach diesem suchen ließ. Das Amtsgericht Essen verurteilte den deutschen Staatsbürger bereits im Juni 2020 rechtskräftig, wegen Beleidigung und Erschleichens von Leistung in drei Fällen, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro. Da der Mann aus Mönchengladbach bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1.170 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich der Haftantrittsladung gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Der Verurteilte konnte auch jetzt die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen, weshalb die Beamten ihn festnahmen und ihn in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Nur 25 Minuten später, gegen 18:25 Uhr, überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 35-Jährigen. Recherchen ergaben, dass das Amtsgericht Pasewalk gegen den Syrer einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte. Diesem wird vorgeworfen, im März 2023 eine Person verletzt und diese bedroht zu haben. Demnach soll er einem Mann mit der Faust in den Bauch geschlagen und ihm anschließend unter vorgehaltenem Messer mit dem Tode gedroht haben. Die Beamten nahmen den Angeklagten fest und führten ihn zur Bundespolizeiwache. Dort bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität des Gesuchten. Die Bundespolizisten brachten den Mann aus Pasewalk kurz darauf in das Gewahrsam der Polizei Essen, wo er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird.

