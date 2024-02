BPOL NRW: Kosmetika entwendet: Bundespolizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntagabend (25. Februar) stellten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden. Gegen 21:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen einen 44-Jährigen. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem türkischen Staatsbürger per Haftbefehl suchte. Das ...

