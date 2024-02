Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tatort: ICE - Bundespolizisten nehmen Taschendieb vorläufig fest

Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf (ots)

In den Mittagsstunden des Samstages (24. Februar) um 13.30 Uhr entwendete ein junger Mann (29) einem Reisenden (46) im ICE 126 auf der Fahrt von Frankfurt nach Oberhausen sein Hab und Gut. Durch ein Ortungssystem des Geschädigten, konnten die Bundespolizisten den Mann am Düsseldorfer Hauptbahnhof stellen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut von geschätzten 2.700 Euro konnte sichergestellt und im Anschluss an den Eigentümer übergeben werden.

Der 46-jährige indische Staatsangehörige gab auf dem Bundespolizeirevier in Oberhausen an, bestohlen worden zu sein. Eine durchgeführte Videoauswertung seitens der Bundespolizei zeigte, wie eine unbekannte männliche Person mit der entwendeten Tasche im Duisburger Hauptbahnhof ausstieg. Zeitgleich ortete der 46-Jährige seine technischen Endgeräte über eine App. Diese gab an, dass sich seine Wertgegenstände am Düsseldorfer Hauptbahnhof befanden. Eingesetzte Bundespolizisten begaben sich zum angegebenen Ort und konnten den 29-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen zweifelsfrei feststellen und vorläufig festnehmen.

Auf der Dienststelle wurde der Tatverdächtige durchsucht. Die Uniformierten konnten die Tasche mitsamt der technischen Gegenstände auffinden und sicherstellen. Nachdem der Geschädigte sich von Oberhausen nach Düsseldorf begab, überreichten die Bundespolizisten ihm sein Hab und Gut.

Der 29-Jährige wurde abschließend dem Polizeigewahrsam Düsseldorf übergeben. Gegen den jungen Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell