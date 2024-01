Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raubüberfall in Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen; Leerstehendes Gebäude brennt vollständig aus; Drei Personen nach schweren Verkehrsunfall verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. BMW beschädigt und weitergefahren - Mühlheim

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, entdeckte eine BMW-Halterin Kratzer an der hinteren Stoßstange und der Fahrerseite ihres abgestellten Autos. Die Frau hatte ihren schwarzen 1er BMW am Vorabend, gegen 18 Uhr, am Fahrbahnrad der Zimmerstraße, Ecke Rodaustraße geparkt. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie den Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unbeobachtet vom Unfallort. Daher bittet die Polizei in Mühlheim um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 061 86000-0.

2. Raubüberfall in Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(cb) Ein komplett schwarz gekleideter Räuber mit schwarzer Sturmhaube und schwarzer Wintermütze überfiel am Sonntagabend ein Ehepaar in der Offenbacher Straße (20er-Hausnummern) in einer dortigen Tiefgarage. Das Paar parkte das Auto gegen 19.20 Uhr in der frei zugänglichen Tiefgarage des Mehrfamilienhauses. Nach dem Aussteigen näherte sich der bis dato unbekannte Täter den Eheleuten und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Bargeld. Die 60-jährige Frau und ihr 69 Jahre alter Mann übergaben dem Unbekannten mit schwarzem Dreitagebart und muskulöser Statur das geforderte Geld. Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

3. Scheibe eingeschlagen und Handys entwendet - Dreieich

(fg) Auf Mobiltelefone hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Samstagmorgen in ein Gebäude in der Max-Planck-Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen sind. Die Täter nutzten nach derzeitigen Informationen ein Fahrzeug, parkten dieses auf der Gebäuderückseite ab und zerstörten im Anschluss eine Fensterscheibe. Durch diese gelangten die Einbrecher in das Innere und entwendeten mehrere in Kartons verstautet Mobiltelefone. Hinweise zum Einbruch, der sich gegen 0.50 Uhr ereignete, bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Leerstehendes Gebäude brennt vollständig aus - Rodgau

(cb) Bei einem Feuer am frühen Montagmorgen brannte ein leerstehendes Wohnhaus auf einem ehemaligen Firmengelände in der Wilhelm-Leuschner-Straße vollständig ab. Ersten Erkenntnissen nach brach, gegen 5.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer im Kellergeschoss des Gebäudes aus und griff auf die darüber liegenden Etagen sowie den Dachstuhl über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an. Aufgrund des Funkenfluges musste eine angrenzende Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten begann ein Bagger mit dem Abtragen der maroden Gebäudeteile. Der entstandene Sachschaden wird auf 600.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommisariates haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

5. Grauer Mercedes Sprinter angedotzt und dann geflüchtet - Seligenstadt

(cb) Wer dotzte einen grauen Sprinter an, welcher in der Kleinen Maingasse (10er-Hausnummern) parkte und flüchtete anschließend? Das fragt die Polizei und sucht Zeugen des Vorfalls. Der Mercedes Sprinter wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, abgestellt. Am Freitagvormittag, gegen 11.20 Uhr, stellte der Fahrzeugführer dann Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

6. Drei Personen nach schweren Verkehrsunfall verletzt - Seligenstadt

(fg) Am Sonntagabend ereignete sich auf der Landstraße 3065 zwischen Hainstadt und Seligenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem die drei Fahrzeuginsassinnen Verletzungen davontrugen. Ersten Erkenntnissen nach kam eine 18-jährige VW-Fahrerin, gegen 20 Uhr, aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die junge Fahrerin sowie die gleichaltrige Beifahrerin erlitten hierbei schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Fahrzeuginsassin im Alter von 17 Jahren erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 15.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell