Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht nach hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montag kam es in Langerfeld zu einer Unfallflucht zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Vermutlich im Laufe des 04.12.2023 kam es an einem geparkten Ford Ranger in der Straße In der Fleute zu einem hohen Sachschaden. Mutmaßlich wurde der Schaden in Höhe von circa 30.000 Euro durch einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Verantwortlicher konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Verkehrskommissariat Wuppertal bittet Zeugen und Hinweisgebern sich unter der Rufnummer0202/284-0 zu melden. (sw)

