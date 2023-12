Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am 05.12.2023, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Straße Am Stadtbahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda Fabia in nördlicher Richtung, als er mit einem 76-Jährigen kollidierte, der die Straße auf Höhe der Bushaltestelle Lüttringhauser Straße überquerte. Der Fußgänger wurde bei der Kollision und dem darauffolgenden Sturzgeschehen schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell