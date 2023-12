POL-W: W - Polizei sucht Zeugen - Unfallflucht in Langerfeld

Wuppertal (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Barmen ermittelt das Verkehrskommissariat nach dem Verursacher. Die Eigentümerin eines Opel Corsas stellte ihr Fahrzeug am 29.11.2023, gegen 14:30 Uhr an der Hünefeldstraße, unweit der Grönhoffstraße ab. Als sie am 30.11.2023, gegen 08:20 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden am linken Heckbereich fest. Ein Unfallverursacher machte sich nicht bemerkbar. ...

