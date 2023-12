Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Barmen ermittelt das Verkehrskommissariat nach dem Verursacher. Die Eigentümerin eines Opel Corsas stellte ihr Fahrzeug am 29.11.2023, gegen 14:30 Uhr an der Hünefeldstraße, unweit der Grönhoffstraße ab. Als sie am 30.11.2023, gegen 08:20 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden am linken Heckbereich fest. Ein Unfallverursacher machte sich nicht bemerkbar. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

