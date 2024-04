Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt

Frankenthal (ots)

Am Sonntagmorgen, den 21.04.2024 gegen 05:15 Uhr, werden Zeugen auf laute Geräusche in der Tiefgarage in der Mahlastraße 93b aufmerksam. Unbekannte beschädigten hier, nach derzeitigem Ermittlungsstand, sieben Fahrzeuge und verursachten Sachschaden von ca. 10 000EUR. Die Zeugen konnten zwei verdächtige Personen beobachten, welche um 05:15 Uhr über die Fahrzeugzufahrt der Tiefgarage in der Matthias-Grünewald-Straße die Tiefgarage betraten. Die Unbekannten werden wie folgend beschrieben: 20 Jahre, 1,70 Meter, dunkle Haare, helle Kleidung, deutsch und russisch sprechend. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Frankenthal Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mahlastraße und Matthias-Grünewald-Straße im Tatzeitraum gemacht haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

