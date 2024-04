Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW fängt während der Fahrt in der Oberen Langgasse Feuer

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem schwarzen Kombi die Obere Langgasse in Richtung der Bahnhofstraße. Neben ihm saß sein 16-jähriger Beifahrer. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der PKW fing plötzlich im Bereich der Motorhaube an zu qualmen, sodass der Fahrer ihn rechts auf der abschüssigen Fahrbahn abstellte und die Handbremse aktivierte. Beiden Insassen gelang es, das Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen. Danach geriet das Fahrzeug in Brand, in dessen Verlauf die Wirkung der Handbremse versagte. Infolge dessen rollte der PKW hangabwärts nach links und kam im Bereich eines Bauzaunes in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes zum Stehen. Eine Passantin verständigte unmittelbar die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Polizei sperrte die Obere Langgasse für die Dauer der Lösch- und Straßenreinigungsarbeiten zwischen den Einmündungen Burgstraße und Bahnhofstraße bis ca. 12 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Höhe des Gebäudeschadens steht nicht fest. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

