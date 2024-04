Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fehlende Barmittel sorgten für Einlieferung in JVA Neustrelitz

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein polnischer Staatsangehöriger wurde am 09.04.2024 gegen 23.15 Uhr im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle auf der BAB 11 Pomellen als Beifahrer eines Pkw mit polnischer Zulassung kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Haftbefehl / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen Trunkenheit im Verkehr. Demnach hatte der 48jährige eine Geldstrafe in Höhe von 1800 EUR + 399,15 EUR Kosten zu zahlen oder 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzuleisten. Aufgrund fehlender Barmittel konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlt werden. Der Pole wurde am 10.04.2024 um 02:25 Uhr in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

