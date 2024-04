Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Drei Festnahmen am letzten Wochenende....

Linken/ Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Samstag wurde ein 44- jähriger Deutscher am ehemaligen GÜG Linken angehalten und kontrolliert. Die STA Neuruppin suchte den Mann wegen Betruges. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1320,00EUR und 187,00EUR Verfahrenskosten zu zahlen oder 44 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Er konnte die geforderten Geldsummen nicht aufbringen und wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Ein 40- jähriger Pole wurde als Mitreisender in einem Fernreisebus (Flixbus) aus Polen kommend festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Köln wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2200,00 Euro nicht zahlen und muss jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen in Neustrelitz absitzen.

Gestern Abend wurde in Pomellen ein 43- jähriger Pole als Fahrer eines Pkw mit polnischer Zulassung festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Flensburg wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der Mann zahlte eine Geldstrafe i. H. v. 2100,00 EUR und Verfahrenskosten i. H. v. 158,50 EUR. Damit konnte er 105 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

