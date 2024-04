Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- Zigarettenschmuggel aufgedeckt

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 47 - jähriger Pole wurde heute gegen 03:40 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, aus Polen kommend, angehalten und kontrolliert. Er war Richtung Berlin unterwegs Bei der Inaugenscheinnahme seines PKW's wurden insgesamt 12 Stangen Marlboro/ mit insgesamt 2400 Stck. Zigaretten (alle mit polnischer Steuerbanderole) sowie 3 Stangen Marlboro/ und 3 Schachteln L&M/ insgesamt 660 Stck. Zigaretten ohne Steuerbanderole festgestellt. Auf Befragen gab der Mann an, Nichtraucher zu sein und die Zigaretten für Dritte mitzubringen. Weiterhin wurde ein Karton mit insgesamt 6 Ampullen Testosteron a 10 ml (250 mg pro 1 ml Wirkstoffgehalt) festgestellt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und gegen den Polen Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Bannbruch, Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei) erstattet. Der Vorgang wurde an die Bundeszollverwaltung abgegeben.

