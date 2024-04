Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrere Migranten am vergangenen Wochenende

Pasewalk (ots)

Am Freitagabend wurden zwei eritreische Staatsangehörige (22 und 25) nach Polen zurückgewiesen. Sie waren am Donnerstagabend in einem polnischen Taxi in Pomellen angehalten und kontrolliert worden. Zur Kontrolle legten die Männer polnische Identitätsbescheinigungen für Ausländer vor. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht beigebracht werden. Die Überprüfung durch das Gemeinsame Zentrum in Swiecko ergab, dass die Männer bereits am 28.03.2024 beim polnischen Grenzschutz ein Asylgesuch in Polen gestellt haben. Die aufnehmende Dienststelle des polnischen Grenzschutzes (PSG Czeremcha) befindet sich an der polnisch - weißrussischen Grenze.

Am Samstagmittag wurde nach einem vorangegangenen Bürgerhinweis in der Ortslage Hintersee eine vierköpfige männliche Personengruppe fußläufig und ohne Ausweisdokumente festgestellt. Im Rahmen einer durchgeführten Erstbefragung konnte ermittelt werden, dass es sich um zwei Staatsangehörige aus Äthiopien (25 und 26) und zwei Staatsangehörige aus Eritrea (20 und 21) handelt. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei in Pasewalk verbracht. Im Rahmen der Vernehmung benannten die Personen als Reiseroute die Russischen Föderation, Belarus, Polen bis zur Grenze nach Deutschland. Eine Verbringung an die deutsche Grenze erfolgte mittels eines Kleintransporters. Durch die Personen wurden Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließen alle die Dienststelle mit einer Anlaufbescheinigung zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Zwei Syrer (18 und 25) wurden gestern Vormittag nach einem vorangegangenen Bürgerhinweis durch Bundespolizisten in der Ortslage Schwennenz fußläufig festgestellt. Die Männer waren im Besitz syrischer Reisepässe mit je einem weißrussischen Visum. Im Rahmen der Vernehmung benannten die Personen als Reiseroute die Russischen Föderation, Belarus, Polen bis zur Grenze nach Deutschland. Durch die Personen wurde ein Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Kurz danach wurde auf der B113 in der Ortslage Grambow, Höhe Bahnhof, eine Person fußläufig und ohne Dokumente festgestellt und kontrolliert. Die erste Befragung ergab, dass es sich um einen syrischen Staatsangehörigen (23) handelt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann gemeinsam mit den anderen beiden Syrern die Grenze nach Deutschland überquerte und sich anschließend von der Gruppe getrennt hatte. Auch dieser Mann äußerte ein Schutzersuchen und wurde mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz ausgestattet.

