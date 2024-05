Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240531.5 Kellinghusen: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Kellinghusen (ots)

Zu Wochenbeginn ist es in Kellinghusen zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte in einem Kleingartenverein gekommen. Zwar richtete der Einbrecher einen Schaden an, entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 17.30 Uhr suchte ein Unbekannter eine Parzelle in dem Gartengelände Ritterskamp auf. Er versuchte die dortige Laube aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. In einen angrenzenden Schuppen stieg er allerdings erfolgreich ein, entwendete aber nichts. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell