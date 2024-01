Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Bier...

Landau (ots)

...will ein 33-jähriger Mazda-Fahrer getrunken haben. Bei einer Kontrolle am 11.01.2024 gegen 21:15 Uhr in Landau in der Annweilerstraße konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell