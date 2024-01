Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots)

Am 11.01.2024 wurde am Nachmittag durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. In einem Zeitraum von 1,5 Stunden mussten zehn Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angeschnallt waren. Zwei Fahrzeugführer müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen, da im PKW befindliche Kinder nicht angeschnallt waren. Vier weitere Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Hier steht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg im Raum. Außerdem wurden zwei Mängelberichte wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und fehlender Papiere ausgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell