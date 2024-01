Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Beifahrerin verletzt

Hochstadt (ots)

Am 11.01.2024 befuhr gegen 17:55 Uhr eine 52-jährige Dacia-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung Hochstadt. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 15-Jährige. Die Dacia-Fahrerin musste an dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die Dacia-Fahrerin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Zudem wurde die 15-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

