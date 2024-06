Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240603.6 Meldorf: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Meldorf (ots)

Am vergangenen Freitag hat sich eine Seniorin in Meldorf das Geld geschnappt, welches eine ältere Dame am Ausgabeschacht eines Geldautomaten vergessen hatte. Nach der Diebin sucht die Polizei nun.

Gegen 09.00 Uhr zog sich die Geschädigte in einer Bank am Raiffeisenplatz 100 Euro an einem Automaten, ließ diese jedoch in dem Gerät stecken. Noch in dem Automatenraum bemerkt die Anzeigende dies und entdeckt in der Hand einer anderen Kundin 100 Euro. Auf Nachfrage gab die Unbekannte an, dass dies ihr Geld sei. Daraufhin verließ die 72-Jährige die Örtlichkeit und begab sich erst später zur Polizei.

Laut der Dithmarscherin war die Diebin etwa 80 Jahre alt, trug eine schwarzweiße Jacke und hatte einen Rollator bei sich. Hinweise zu der Dame nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350.

Merle Neufeld

