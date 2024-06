Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240603.5 Itzehoe: Im Oldtimer unter Drogen unterwegs

Itzehoe (ots)

Am 01.06.2024 um 12:40 Uhr kontrollierten Beamte einen Oldtimerfahrer in der Lindenstraße. Das Fahrzeug fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, weil der Mann Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Hinweise fest, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weitere Tests erhärteten den Verdacht. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Hamburger an. Die Weiterfahrt untersagten sie ihm. Diese hätte er allerdings auch gar nicht antreten dürfen. Seinen Führerschein hatte die Führerscheinstelle Hamburg bereits 2020 einkassiert. Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen der Drogenfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell